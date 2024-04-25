Ирина Шейк ищет нового бойфренда — подходящим кандидатом стал Том Круз

Шейк в настоящее время активно ищет нового партнера, предпочтительно знаменитого, богатого, привлекательного

Звезда модельных подиумов Ирина Шейк в настоящее время активно ищет нового партнера, предпочтительно знаменитого, богатого, привлекательного. Модель, живущая в Нью-Йорке с дочерью Леей после разрыва с Брэдли Купером, рассматривает мужчин из Америки и Европы.

Среди потенциальных кавалеров Ирины называют американского актера Тома Круза. Его предыдущий роман с россиянкой Эльсиной Хайровой завершился в связи с откровениями бывшего мужа, олигарха Дмитрия Цветкова. Крузу не понравилась такая публичность в отношениях, что и могло стать одной из возможных причин разрыва.