Гитарист Пугачевой Левшин рассказал о проблемах со здоровьем у певицы

Заслуженный артист Российской Федерации и гитарист Аллы Пугачевой рассказал о проблемах со здоровьем у певицы.

После поездки в чернобыльскую «зону отчуждения» здоровье Примадонны серьезно пошатнулось

Александр Левшин раскрыл, что после поездки в чернобыльскую «зону отчуждения» в далеком 1986 году здоровье Примадонны серьезно пошатнулось. Он сообщил о развитии у артистки псориаза, нейродермита, а также других не менее тяжелызх недугов с эндокринной системой. Кроме того, подобные проблемы также обнаружили у других участников коллектива. Эти заболевания начали проявляться спустя некоторое время после данной поездки, пишет АиФ.