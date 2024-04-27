Продюсеры недовольны: сын Круга может покинуть «Новую фабрику звёзд»

Продюсеры и звездные наставники «Новой Фабрики звезд» остались не удовлетворены последним выступлением фабрикантов.

Александра Круга номинировали на выбытие из проекта

По информации пресс-службы канала ТНТ, Александра Круга даже номинировали на выбытие из проекта. Такое предложение выдвинул его наставник Сергей Жуков, который аргументировал свой выбор тем, что нужно создать что-то аналогичное тому, что делал Сосо Павлиашвили, но собственными силами. В прошлом выступлении сын известного шансонье Михаила Круга выступил с треком «Небо на ладони» вместе с Павлиашвили.

Судьба Александра будет определена уже в новом выпуске проекта. Он выйдет на экраны в воскресенье, 28 апреля.