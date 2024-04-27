Режиссер Миронов заявил о будущем сотрудничестве с Иваном Ургантом

Михаил Миронов поделился своими воспоминаниями о совместной работе с Иваном Ургантом в передаче «Вечерний Ургант» с 2017 по 2022 год.

Миронов упомянул, что у него с Ургантом есть совместные планы на будущее

Как отметил режиссер, это сотрудничество оказало значительное влияние на его карьеру. Миронов назвал Урганта своим хорошим другом и упомянул, что у них есть совместные планы на будущее. Хотя конкретные проекты не раскрывались.

«Вечерний Ургант«, напоминаем, завершился весной 2022 года, после чего шоумен реже появлялся на экранах. Недавно Иван снялся в кинофильме »Во сне ты горько плакал» Николая Солодникова. Появились предположения о возможном возвращении Урганта на ТВ, и некоторые эксперты считают, что перезапуск шоу может состояться осенью.