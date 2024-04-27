Обойдет Орбакайте и даже Пугачеву: выяснилось, что готовит Никита Пресняков в США

После своего переезда в США Никита Пресняков оставил свои творческие проекты в России и забросил работу в группе Multiverse, сообщает 7days.ru.

Вместо этого известный музыкант начал заниматься съемкой видеоклипов для разных зарубежных артистов, применив свои навыки режиссуры, полученные в американском вузе. Однако уже спустя полтора года внук Примадонны решил вернуться к музыкальной карьере. Он выступил на вечеринке, исполнив хиты 2000-х.

Никита собрал новую команду музыкантов в Штатах запланировал грандиозное шоу

Никита, как сообщается, собрал новую команду музыкантов в Штатах и пообещал своим поклонникам грандиозное шоу, запланированное на 23 мая 2024 года недалеко от Сан-Франциско.