Певец Дмитрий Маликов появился с супругой первый раз за долгое время

На премьере кинофильма «Шпион на всю голову» был замечен певец Дмитрий Маликов в компании своей жены Елены. Это редкое для них явление на светских мероприятиях, что делает каждое совместное появление особенным для поклонников артиста.

Супруги выбрали стильные наряды, подчеркивающие их индивидуальность. Маликов предпочел черный костюм с футболкой, в то же время его супруга была в узкой юбке, атласной блузе, твидовом жакете, создавая тем самым элегантный образ.

Дмитрий и Елена - одна из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса

Дмитрий и Елена считаются одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Несмотря на регулярные слухи об их расставании, пара продолжает демонстрировать идиллию и не реагирует на них. Вместе они с 1992 года. В 2000 году у них родилась дочь Стефания, после чего они решили заключить брак. В 2018 году в семье появился на свет сын Марк, он был рожден суррогатной матерью, пишет Стархит.