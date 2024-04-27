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Яна Поплавская высказалась о покаянии певицы Алсу из-за нечестной победы дочери в «Голосе»

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Яна Поплавская высказалась о покаянии певицы Алсу из-за нечестной победы дочери в «Голосе»
Знаменитости
Источник фото: Яна Поплавская / ВКонтакте

На этой неделе Алсу призналась, что она активно вмешивалась в участие дочери в вокальном проекте «Голос», стремясь всячески обеспечить ей первое место. Певица публично извинилась перед родителями других участников за такие действия. В ответ на это многие звезды высказали свое недовольство. 

Яна Поплавская заявила, что действия Алсу были несправедливыми, причинив вред детям, лишая их настоящего соревнования.

Талантливый ребенок не получил шанс стать знаменитым

«Талантливый ребенок, но не победил тогда, он не получил шанс. Мог стать знаменитым, звездой. Как изменилась бы тогда его жизнь? Вспомним поговорку, что талантам нужно помогать, а бездарности пробьются сами. Одно скажу — можно поддержать певицу в том, что нашла силы признаться, что был договорняк с каналом. Хотя сейчас», — пишет Поплавкася в своем телеграм-канале.

Другие также высказали свое негодование, включая Максима Галкина* (иноагент), который выразил недовольство результатами телешоу. Скандал вокруг «Голоса» продолжает вызывать обсуждения, а также негативные реакции от различных сторон.

Информационное агентство «Informing»

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