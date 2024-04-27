31-летний сын-фрик Елены Яковлевой показал новые пугающие татуировки на лице

Сын Елены Яковлевой вновь вызвал внимание своим необычным обликом. На этот раз 31-летний Денис продемонстрировал свои новые пугающие татуировки на лице в соцсетях, отличающиеся от предыдущих, более страшных рисунков.

Парень решил избавиться от одной из тату и закрасил ее новым рисунком

После того, как парень решил избавиться от одной из тату, он выбрал закрасить ее новым рисунком, который теперь больше напоминает грим. Вместе с изменением татуировок, он изменил свой внешний облик, сбросив лишний вес, обесцветил свои волосы, избавился от пирсинга.

В прошлом Шальных уже привлекал внимание россиян своими скандальными татуировками, включая портреты серийных убийц. Он работал парикмахером, фитнес-тренером, но в данное время все еще ищет себя.