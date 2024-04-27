Потерявшая заработок в России Вера Брежнева экономит на одежде

Украинская исполнительница Вера Брежнева вызвала критику в Сети после публикации фото из примерочной магазина. На снимке певица предстала в розовом топе с цветочным принтом и юбке миди.

Поклонники высказались негативно, считая образ артистки несуразным

В многочисленных комментариях поклонники высказались негативно, считая образ артистки несуразным и даже предполагая, что она сильно экономит на одежде. Некоторые выразили удивление и заявили, что едва узнали артистку. Брежнева ранее осудила военную операцию в Украине и покинула Россию. Кроме того, Вера развелась со своим супругом Константином Меладзе, пишет «КП».