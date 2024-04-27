Появилось фото нападавшего азербайджанца, который прострелил ногу екатеринбуржцу у бара Luna

Подробности конфликта на улице Радищева, где Артему прострелили ногу и избили его, начали становиться яснее.

По словам Артема, нападавшие были похожи на азербайджанцев, и он опознал одного из них как Эмиля. Согласно его показаниям, сначала была словесная перепалка, затем Эмиль в бешенстве выстрелил в ногу, после чего прыгал на голове Артема. Ссора началась еще до Эмиля, но его агрессия стала кульминацией конфликта.

По данным очевидцев, Эмиль, после того как вышел из бара с пистолетом, выстрелил и начал избивать Артема.

Уголовное дело не возбуждено

Пока не возбуждено уголовное дело, что вызывает недоумение адвоката Артема. Он подвергся серьезным травмам, включая перелом лицевых костей и сотрясение мозга, и находится на реабилитации. Несмотря на идентификацию Эмиля и установление участников конфликта, действия со стороны правоохранительных органов пока недостаточно активны.

Владельцы бара, где началась ссора, утверждают, что конфликт произошел на улице, и они не несут за это ответственности. Полиция проводит проверку, и участники конфликта уже идентифицированы, а травматический пистолет, использованный в инциденте, изъят, пишет e1.ru.