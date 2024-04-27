19-летняя дочь Хайди Клум блеснула грудью в платье с глубоким декольте

Хайди Клум всегда привлекает внимание своим стильным образом, а ее дочь, Лени, похоже, также не остается в стороне. Возможно, это был для нее особенный момент - первый публичный выход на таком заметном мероприятии.

Лени оказалась в центре внимания

Образ Лени оказался в центре внимания. Она надела черное макси-платье с глубоким декольте, золотое колье, босоножки. Такой наряд придавал ей вызывающий и стильный вид. Кроме того, 19-летняя дочь актрисы блеснула грудью. Поэтому неудивительно, что такие моменты привлекают внимание публики и становятся объектом обсуждения в прессе.