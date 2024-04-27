Анна Седокова поделилась подробностями работы с Константином Меладзе

Отношения между Анной Седоковой и Константином Меладзе вызывали интерес общественности. В программе «Сплетни шейкер» артистка рассказала о трудностях в их взаимодействии.

В 2023 году Анна попыталась восстановить контакт с продюсером

Беременность в 2004 году и уход певицы из группы «ВИА Гра» связаны с напряженной обстановкой и отношениями с продюсером. Однако в 2023 году Анна попыталась восстановить контакт, отправив электронное письмо с просьбой использовать хит «Не оставляй меня любимый». Анна выразила свою благодарность за освобождение от негативных чувств, вызванных прошлыми событиями, и подчеркнула, что теперь она испытывает лишь благодарность. Она также отметила, что Меладе не видел клип на песню, и считает, что их отношения не настолько близки, чтобы делиться подобными деталями публично. Кроме того, права на песню были приобретены у компании, владеющей этим хитом, а не у самого продюсера.