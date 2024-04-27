Карл III решил судьбу принца Гарри на тайном собрании — что же сказал король?

Как пишет Woman.ru, принц Гарри продолжает пытаться восстановить связь с королевской семьей, особенно после известий о болезни его отца, Карла III. Он выразил желание привезти своих детей в Великобританию и даже задумался о возвращении к королевским обязанностям.

Карл III не поддерживает идею возвращения Гарри в королевскую семью

Однако, по информации из источников, Карл III не поддерживает идею возвращения Гарри на неполный рабочий день в королевскую семью. Тем не менее король готов к примирению, но не собирается возвращать Гарри к прежним обязанностям.

Эксперты отмечают, что примирение с принцем Уильямом также будет сложным процессом, но возможно со временем отношения семьи улучшатся.