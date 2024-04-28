Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как Пугачева не дала выступить на сцене Валерии

О том, что у Пугачевой никогда не было совести, сообщил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, она получала огромные гонорары и просто уничтожала других артистов, пишут Аргументы недели.

Не дали выступить на концерте

Пригожин отметил, что не раз с этим сталкивался, в том числе и в отношении своей супруги Валерии. Продюсер рассказал, что когда-то Валерия потратила много сил и времени на подготовку к выступлению на «Фабрике звезд», которое было заранее оговорено, но ей этого не дали сделать.

Тогда, по словам Пригожина, Пугачева сказала:

«Я не хочу, чтобы Валерия сегодня выходила на сцену».

Пригожин добавил, что Пугачевой разрешалось делать все то, что другим запрещалось. Также он выразил мнение, что артисткой журналисты и музыкальные критики слишком восхищались.

«Ей постелили дорожку, вылизали ее, подарили любовь, а она всем этим пренебрегла. Артист такого масштаба не может вот так плюнуть в общество», - сообщил Иосиф Пригожин.