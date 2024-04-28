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Стасу Михайлову нашли двойника на Западе

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Стасу Михайлову нашли двойника на Западе
Знаменитости
Источник фото: @stasmihailoff_news

27 апреля Стасу Михайлову исполняется 55 лет. За годы своей карьеры знаменитый шансонье завоевал популярность в основном у женщин, пишет news.ru. 

Музыкальный критик Евгений Бабичев считает, что фанатская база Михайлова, которая представляет собой женскую аудиторию, является его сильной стороной. 

«Самое главное достижение Стаса Михайлова — его целевая аудитория. Он знает, для кого он работает, поет, выступает», — сказал он.

Том Джонс - западный двойник Стаса Михайлова

Бабичев считает певца Тома Джонса западным двойником Стаса Михайлова. Однако на Западе такую музыку, какую исполняет российский шансонье, вообще не слушают. 

«Том Джонс, конечно, не шансон. Но это творчество, которые близко женщинам в Америке и во всем мире», — сказал критик.

Ранее Григорий Лепс признался, что никогда не конкурировал со Стасом Михайловым. Известно, что некоторое время назад СМИ писали о соперничестве двух певцов, которые выступают в одном жанре.

Информационное агентство «Informing»

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