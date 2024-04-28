Победителем шоу «Голос 12» стал 26-летний Богдан Шувалов из Санкт-Петербурга

В 12-м сезоне шоу «Голос» финальную битву вели Богдан Шувалов, Анастасия Садковская, Алексей Сулима, Георгий Русских. Победитель определялся голосованием телезрителей с помощью СМС.

Садковская, исполнив «О нем» Ирины Дубцовой, не смогла завоевать много голосов, возможно, из-за неопределенности в целевой аудитории. Русских, представляющий рок, покорил молодежь песней «Группа крови» Виктора Цоя. Шувалов искусно исполнил хиты в стиле поп и рок, привлекая всех любителей этих жанров.

Победитель получил миллион рублей

Сулима представил взрослую эстраду, получив поддержку ценителей качественной музыки. Но в итоге Шувалов победил с небольшим отрывом, получив 35,4% голосов, Русских занял второе место с 33,1%, а Сулима - третье с 31,5%. Победитель получил миллион рублей. Участникам, занявшим второе и третье места, досталось по 100 000 рублей, пишет РГ.