Михайлов поставил точку в скандале с Пугачевой, назвав ее «великим человеком»

Стас Михайлов выступил с юбилейным концертом «55» в Москве, после чего он дал интервью журналистам, которых интересовал скандал с Аллой Пугачевой.

Уважает Аллу Борисовну

Артист, выразивший недавно противостояние уехавшим из России коллегам и предсказавшем им скорое возвращение на Родину на коленях, получил ответ от Примадонны, оскорбившей его публично. На вопросы СМИ о конфликте, артист ответил, что уважает Аллу Борисовну как великого человека и считает, что исполнение Примадонны на концертах было непревзойденным.

Он добавил, что готов в любой момент покинуть сцену, если его голос будет утомлен, поскольку не привязывается к славе.