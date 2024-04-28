Группа Rammstein проведет концерт в Светлогорске, несмотря на поддержку Украины

Трибьют-концерт популярной немецкой рок-группы Rammstein пройдет в Светлогорске, даже несмотря на их публичную поддержку Украины. Выступление запланировано на 27 апреля 2024 года. Оно состоится в концертном зале «Янтарь-холл».

Министерство культуры и туризма Калининградской области отказалось отменять мероприятие после череды жалоб правозащитной группы «Радетель», указав, что ответственность за проведение данного концерта лежит на индивидуальном предпринимателе, то есть арендаторе площадки.

Городская администрация в свой черед подтвердила, что арендатор организует мероприятие самостоятельно, поэтому и несет ответственность за его соответствие законодательству.