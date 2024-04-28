Дарья Мельникова сняла видео с Романом Набатовым и неожиданно призналась в романе

Российская актриса театра и кино Дарья Мельникова обнародовала свой новый роман. Она поделилась подробностями отношений в социальных сетях.

По словам звезды, она сейчас находится в отношениях с Романом Набатовым, у них все хорошо.

«Решили быть вместе до седых волос. Рома на первом году семейной жизни поседел», — пошутила артистка.

Источник фото: @MELNIKOVADSH

В 2021 году Мельникова объявила о разводе с Артуром Смольяниновым*. У Дарьи есть двое детей от этого брака. Это старший сын, названный в честь отца, который родился в 2015 году, а также младший сын Марк, который появился на свет в 2018 году.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ