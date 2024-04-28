Предполагаемая суррогатная мать детей Пугачевой вышла замуж и вновь родила

41-летняя Елена Ширинина, предполагаемая суррогатная мать детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина*, стала вновь мамой. Женщина, живущая в настоящее время в Казани, предпочитает вести скрытый образ жизни.

Родила 2-х детей

По информации портала Woman.ru, в программе «Прямой эфир» с ее ведущим Борисом Корчевниковым, посвященной суррогатному материнству, Елена заявила, что она родила 2-х детей. Она знает их местонахождение, однако не делится информацией.

Многие считали, что это Лиза и Гарри. В настоящее время Ширинина находится в счастливом браке с Михаилом Ромадановским. Она воспитывает 3-х детей и работает в одной из страховых компаний.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ