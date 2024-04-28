Григорий Лепс решил ответить на нападки Артемия Троицкого

Российский артист Григорий Лепс решил ответить на резкие замечания музыкального критика Артемия Троицкого*. Он нецензурно назвал его после выступления в ДНР. Лепс не смолчал и с иронией заметил, что вполне возможно, Троицкий* болен, поэтому посоветовал ему лечиться.

«У него спросите, я не знаю, что там у него. Может, он больной. Хороший человек, но наверное болеет, нужно лечиться», - сказал артист.

На вопрос репортеров об отношении к иностранным агентам, критикующим Россию, Григорий Викторович ответил кратко и нецензурно, однако дал ясно и четко понять, что он не обращает внимания на их мнение.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ