Дмитрий Колдун назвал причину, по которой поспешно покинул Россию: «Вещь непредсказуемая»

Дмитрий Колдун признался, что он внезапно улетел из РФ во время съемок на федеральном канале ради своей дочери. Его решение вызвалось желанием попасть на день рождения Алисы. Хотя планировалось, что у певца будет достаточно времени на все, съемка началась с опозданием, поэтому он не успевал на последний рейс, который отправлялся до Минска.

Колдун признался, что ему пришлось немного понервничать, но коллеги по проекту «проявили солидарность», а также помогли ему быстро уладить ситуацию.

«Снимался в проекте на федеральном канале, вроде бы все было рассчитано по времени, однако телевидение — это вещь непредсказуемая», — пояснил певец.

Источник фото: @koldunmedia

Так, Дмитрий смог успеть на праздник дочери. Алиса запросила шарики, торт, редкую куклу, которую он смог найти лишь в Испании.