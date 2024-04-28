Пересильд, Самбуская и Аксенова: Дизайнер Волков назвал лучшие образы закрытия ММКФ

На закрытии Московского Международного Кинофестиваля на этот раз не случилось столичной непогоды, но многие артисты опоздали на раут из-за перекрытия центра города из-за репетиции парада. Однако это не помешало звездам блеснуть на красной дорожке в изысканных нарядах.

КП совместно с известным дизайнером Дмитрием Волковым рассмотрели самые эффектные образы ММКФ.

Анна Пересильд выбрала изысканное платье-футляр с элегантным вырезом, напоминающее стиль Диор 80-х.

Источник фото: kp.ru

Анастасия Самбурская предпочла корсетное платье, подчеркнув модельные данные острыми углами на корсете.

Источник фото: kp.ru

Любовь Аксенова изящно предстала в классическом мини-платье с футуристичным вырезом и аксессуарами.

Источник фото: kp.ru

Олеся Судзиловская удивила всех красивым нюдовым платьем-колоколом с анималистичными элементами в голливудском стиле.

Источник фото: kp.ru

Анна Калашникова выбрала блестящее золотое платье, дополнив его золотым клатчем.

Источник фото: kp.ru

Екатерина Волкова предстала перед публикой в готическом образе с кружевным платьем, мистическими украшениями, перчатками из органзы.

Источник фото: kp.ru