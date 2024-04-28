Певец Губин снялся для интервью в маске, «чтобы не напугать детей»

Андрей Губин в интервью программе «Хватит слухов!» поделился своим текущим состоянием здоровья и внешности. По словам артиста, он стал выглядеть не лучшим образом.

Прошел обследование в Израиле

Певец признался, что продолжает оставаться в этом состоянии и сейчас. Живет Андрей сейчас один в Подмосковье, но отмечает, что не считает себя затворником, хотя и мало с кем из коллег общается. В то же время, Губин сообщил, что он прошел обследование в Израиле и получил хорошие результаты. Врачи подтвердили его идеальное здоровье и хорошие показатели анализов.

Добавим, что артист также признался в беседе, что до сих пор мечтает о детях. При этом во время беседы он был в медицинской маске, «чтобы своей внешностью не напугать детей».