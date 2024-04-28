Зрители телешоу «Маска» раскрыли подсказки Бабочки

Телешоу «Маска» на канале НТВ находится на завершающем этапе. В воскресенье, в 20:20, состоится второй полуфинал. Одному из пятерых участников придется раскрыть свою личность. В проекте остались Змей Горыныч, Кот, Матрешка, Енот, Бабочка.

Фанаты расшифровали подсказки Бабочки

Фанаты в телеграм-канале «Разгонщик туч» расшифровали подсказки Бабочки. Они предположили, что за этой маской может скрываться Люся Чеботина, узнаваемая по голосу и подсказкам о своей личной жизни. Считается, что Матрешкой может быть певица Анастасия Стоцкая. Фанаты надеются на большее количество интересных разоблачений в финале развлекательного шоу.