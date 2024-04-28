Наставник музыкального телепроекта «Голос» умер после перенесенного инсульта

Артист написал и исполнил более 450 песен

27 апреля 2024 года на 90-м году жизни скончался Жан-Пьер Ферланд, известный как классик франкоязычного канадского шансона. Артист написал и исполнил более 450 песен, он выпустил более 30 альбомов с первым в конце 50-х годов.

В 2006 году он перенес инсульт, были даже отменены выступления, но через год дал прощальный концерт, вернувшись на сцену с Селин Дион. В 2017 году Ферланд записал новый альбом, активно выступал по телевидению и радио, а также был наставником в национальной версии телепроекта «Голос».