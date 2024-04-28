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Певица из РФ Лель призналась, что знает дату своей смерти

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Певица из РФ Лель призналась, что знает дату своей смерти
Знаменитости
Источник фото: @katyalelofficial

Певица Катя Лель поделилась на ютуб-канале Ляйсан Утяшевой новой информацией о том, что она узнала о дате своей смерти от брахмана на Бали. Брахман, используя пальмовые ветви, прочитал будущее артистки, включая последние дни жизни. 

Хотя точную дату смерти Лель публично и не назвала, она лишь подчеркнула, что сосредоточена на позитиве, верит в много радостных моментов в будущем, таких как встреча с внуками и даже запись новых хитов. 

Певица стала лекарем после встречи с брахманом

Ранее певица рассказала, что стала лекарем после встречи с брахманом на Бали в 2019 году. Ее альбом «Вибрации любви» содержит мантры на разных языках, которые, по словам Лель, способны изменить человека на уровне ДНК. Этот опыт открыл для нее новое духовное направление и принес знания и исцеляющие энергии, которые она использует, чтобы помочь другим людям.

Информационное агентство «Informing»

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