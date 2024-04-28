Певец Филипп Киркоров признался, как проведет свой 57-й день рождения

Филипп Киркоров, который 30 апреля 2024 года отмечает свой 57-й день рождения, рассказал, что в этом году он не планирует проводить роскошное празднование. Это, по словам поп-короля, связано с особенностью даты: 30 лет без мамы и 40 дней после трагедии в «Крокусе».

Артист предпочтет уютную обстановку дома в кругу близких друзей и родственников

Вместо этого артист сообщил, что предпочтет уютную обстановку дома в кругу своих близких друзей и родственников. Важнейшим желанием артиста в этот день является сохранение здоровья.

Киркоров также поделился с поклонниками, что каждая комната его дома оформлена в определенной теме.