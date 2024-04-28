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Филипп Киркоров прекратил общение с Аллой Пугачевой из-за ревности Галкина

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Филипп Киркоров прекратил общение с Аллой Пугачевой из-за ревности Галкина
Знаменитости
Источник фото: @filipkirkurovoficial

На последнем выпуске программы «Ты не поверишь!» Филипп Киркоров раскрыл некоторые секреты своей личной жизни. В частности, он рассказал о разрыве отношений с Аллой Пугачевой.

В результате серьезного конфликта отношения оборвались

По словам поп-короля, причиной расставания стало недопонимание, возникшее во время его именин в 2019 году, когда он пригласил Пугачеву на праздник. По словам певца, в результате серьезного конфликта их отношения оборвались. 

Киркоров предполагает, что причиной разрыва стала ревность Максима Галкина*, который, по его мнению, его постоянное присутствие в их доме считал неподходящим.

*Признан иноагентом в РФ

Информационное агентство «Informing»

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