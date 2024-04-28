«Депрессия и развод»: растрепанную Пугачеву засняли на Кипре

Недавно Аллу Пугачеву и Максима Галкина* заметили на прогулке по улочкам Лимассола, сообщает 7days.ru. Хотя на фото Примадонна запечатлена со спины, многие из пользователей заметили, что выглядит она не очень хорошо. Певица прогуливалась в зеленом брючном костюме в горошек, который похож на пижаму, с растрепанными волосами, а ее молодой муж был в белой футболке и серо-бежевых шортах.

Супруги держались за руки на прогулке

Супруги держались за руки, не демонстрируя показной близости, что свидетельствует о том, что в звездной семье нет никакого разлада, о котором пишут СМИ. Пользователи в соцсетях отметили, что это достойно уважения, поскольку пара остается вместе после пережитого стресса.

«Держатся за руки, значит, любят друг друга», «Достойно уважения, что они до сих пор вместе. Немногие пары, пережив стресс, остаются вместе. Часто друг друга обвиняют, плюс депрессия и развод», — пишут юзеры.