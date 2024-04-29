Пугачева публично поддержала финалиста шоу «Голос» Георгия Русских

Народная артистка СССР Алла Пугачева выразила поддержку финалисту музыкального проекта «Голос« Георгию Русских, занявшему 2-е место по итогам зрительского голосования. Примадонна опубликовала скриншот его выступления на своей странице в Инстаграм (запрещена в РФ), сопроводив его словами »Браво!». Молодой артист благодарил за поддержку Аллу Борисовну.

Пугачева остается в курсе событий в России

Пользователи при этом отмечают, что, несмотря на отъезд из России, Пугачева остается в курсе событий, а также продолжает поддерживать местные таланты. Русских выступал в команде Преснякова, но победу в 12-м сезоне телешоу одержал Богдан Шувалов, наставником которого была Полина Гагарина.