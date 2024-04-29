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Поклонники в сети обсуждают состарившуюся Кристину Орбакайте

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Поклонники в сети обсуждают состарившуюся Кристину Орбакайте
Знаменитости
Источник фото: @orbakaite_k

Публика восхищается певицей Кристиной Орбакайте за ее моложавый вид, хотя ей скоро и исполнится 53 года. Однако некоторые журналисты и недоброжелатели утверждают, что реальная внешность артистки отличается от идеализированных фотографий, опубликованных в соцсетях. Так, недавно появившееся видео без ретуши показывает дряблую кожу и морщины состарившейся дочери Пугачевой, что только вызвало очередные дискуссии о возможном использовании пластических операций.

Какие пластические операции делала Орбакайте

Орбакайте при этом никогда не подтверждала проведение таких процедур. А вот пластический хирург Глеб Тумаков рассказал, что Кристина могла прибегнуть к круговой подтяжке лица или эндоскопической подтяжке лба. Он отметил изменения в расположении бровей, что указывает на эндоскопическую подтяжку, делающую взгляд свежим. Круговая подтяжка лица придала лицу певицы более моложавый вид, но оставила следы, видимые только специалисту. Неестественные морщины и изменения в текстуре кожи указывают на проведение круговой подтяжки с пересечением депрессора рта, что также может нарушить мимику лица, говорит врач.

Информационное агентство «Informing»

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