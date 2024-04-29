«Новая Фабрика звезд»: в телепроекте завершил участие Александр Круг

Вчера на ТНТ состоялся 9-й концерт «Новой Фабрики звезд». В проекте осталось 9 участников. Звездное жюри, включая Сергея Шнурова и Сергея Жукова, оценивало выступления, а телезрители выбрали номинантов на вылет.

Оказались в списке на вылет

Александр Круг, Софья Полозова, Габриэль Александров оказались в списке на вылет. Сын известного шансонье последний покинул проект после исполнения хита «Где-то в Питере», написанной для него Сергеем Жуковым.

Круг выразил благодарность своему наставнику и всем тем, кто его поддерживал, подчеркнув свои отношения с другими участниками. Отметим, что концерт также включал выступления известных исполнителей и групп, пишет КП.