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Филипп Киркоров раскрыл участника шоу «Маска», который скрывался в костюме Матрешки

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Филипп Киркоров раскрыл участника шоу «Маска», который скрывался в костюме Матрешки
Знаменитости
Источник фото: @ntv_maska

В новом выпуске телешоу «Маска» на канале НТВ была раскрыта личность участника. Филипп Киркоров предположил, что под костюмом Матрешки скрывается Анастасия Стоцкая. Члены жюри также выдвигали разные версии, включая имена Евы Власовой, Дарьи Блохиной, Надежды Ангарской. 

Поп-король неоднократно поддерживал Матрешку в ходе шоу, стремясь спасти ее от разоблачения и довести до финала. Ранее он выражал уверенность в таланте Матрешки и предполагал, что она дойдет до финала, подчеркнув ее большой творческий прорыв. В ответ на это Стоцкая призналась, что не ожидала дойти до полуфинала, а также назвала вопросы певицы Регины Тодоренко неприятными, пишет Телеканал 360°.

Информационное агентство «Informing»

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