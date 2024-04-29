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Алла Пугачева назвала своего фаворита 12-го сезона шоу «Голос» после финала

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Алла Пугачева назвала своего фаворита 12-го сезона шоу «Голос» после финала
Знаменитости
Источник фото: @allapugachevaandherfamily

Заключительный этап шоу «Голос» на Первом канале оставил зрителей в ожидании, причинив некоторым из них разочарование и радость другим. В преддверии долгожданного финала многие предсказывали победу Георгию Русских из команды Владимира Преснякова, однако итоги голосования принесли победу Богдану Шувалову из Петербурга, который является участником команды Полины Гагариной. Богдан Шувалов сумел собрать 35,4% голосов, Георгий Русских - 33,1%, Алексей Сулима из команды Zivert собрал 31,5%.

Выбрала своего фаворита

Алла Пугачева, оказывается, несмотря на свое отсутствие в РФ, приняла активное участие в процессе шоу. Оказавшись в роли зрителя, она выбрала своего фаворита - Георгия Русских. Свою поддержку Примадонна выразила в социальных сетях, опубликовав фото молодого исполнителя с комментарием: «Браво!!!», подчеркивая, кто, по ее мнению, заслужил на победу.

Информационное агентство «Informing»

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