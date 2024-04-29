Врачи предупредили: Боярскому выходить на сцену нельзя

Михаил Боярский, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, поделился в программе «Ты не поверишь!» забавной деталью: врачи не советуют ему выходить на сцену из-за его состояния. Однако сам актер уверен в своих силах, сообщает портал Газета.ру.

Он заявил, что способен поднять свою партнершу на руки во время выступлений. При этом Боярский отметил, что возможность такого действия зависит от комплекции его партнерши.

В ноябре актера госпитализировали с инфарктом. Спустя день его состояние стабилизировалось. Сын Михаила Сергей рассказывал, что в больнице его отец чувствовал себя нормально, был в хорошем настроении. В феврале он прошел операцию на сердце.