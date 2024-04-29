Судьи раскритиковали выступление Семенович на телешоу «Три аккорда»

На третьем этапе телешоу «Три аккорда» на Первом канале Анна Семенович выбрала для исполнения песню «Милый рулевой», которую исполняла в составе «Блестящих». Однако ее выступление вызвало критику у некоторых членов звездного жюри.

Любовь Успенская, к примеру, выразила свое разочарование, отметив, что номер, по ее мнению, не удался, она не смогла оценить его наивысшей оценкой. Михаил Шуфутинский выразил свое разочарование выбором композиции.

Отметил проблемы с вокалом

Александр Розенбаум в свой черед напомнил о спортивном прошлом певицы, сравнивая выступление артистки с неудачными прыжками, и поставил «даму». Игорь Саруханов же отметил проблемы с вокалом и посоветовал учиться. В итоге Анна Семенович занимает предпоследнее место в общей таблице проекта.