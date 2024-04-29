Исчезнувшая на 8 месяцев модель Алеся Кафельникова вернулась в соцсети

Российская модель Алеся Кафельникова внезапно пропала из социальных сетей в августе 2023 года, вызвав много разговоров о ее семейных проблемах. Отсутствие активности в ее профилях привлекло внимание публики, особенно после заявлений ее матери о злоупотреблении эмоциональным насилием зятя, Георгия Петришина.

Скандал возник после свадьбы Алеси с Петришиным в 2021 году, и хотя изначально казалось, что отношения улучшились после рождения дочери, появились слухи о проблемах в их браке. В начале января стало известно, что дочь Алеси теперь живет с бабушкой на Бали, в то время как сама Кафельникова вернулась.

Модельное агентство Avant опубликовало фото и видео с ней, давая намек на ее возможное возвращение на подиум в следующем модном сезоне. Несмотря на улыбку на видео, глаза Алеси выражают грусть. Она предпочитает молчать о своих личных проблемах.

Источник фото: @avantmodelsagency

Бывший партнер модели указал на тяжелые обстоятельства разрыва, однако Глеб не раскрыл его конкретных причин.