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Ольга Зарубина заявила, что Галкин оспаривает статус иноагента, чтобы вернуться в РФ

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Ольга Зарубина заявила, что Галкин оспаривает статус иноагента, чтобы вернуться в РФ
Знаменитости
Источник фото: @olgazarubina.off

Ольга Зарубина, российская артистка, сообщила о том, что Максим Галкин* подал кассационную жалобу в суд, оспаривая свой статус иностранного агента для того, чтобы вернуться в Россию. 

Потерял быстро свою значимость

Как считает певица, пародист желает избавиться от этого статуса из-за потери популярности в Израиле. Зарубина утверждает, что в РФ шоумен был очень популярным, но за границей потерял быстро свою значимость. Она также предполагает, что Галкин* надеется на скорое возвращение в родную страну, поэтому всячески стремится избавиться от статуса иностранного агента. 

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ

Информационное агентство «Informing»

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