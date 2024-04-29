Ольга Зарубина заявила, что Галкин оспаривает статус иноагента, чтобы вернуться в РФ

Ольга Зарубина, российская артистка, сообщила о том, что Максим Галкин* подал кассационную жалобу в суд, оспаривая свой статус иностранного агента для того, чтобы вернуться в Россию.

Потерял быстро свою значимость

Как считает певица, пародист желает избавиться от этого статуса из-за потери популярности в Израиле. Зарубина утверждает, что в РФ шоумен был очень популярным, но за границей потерял быстро свою значимость. Она также предполагает, что Галкин* надеется на скорое возвращение в родную страну, поэтому всячески стремится избавиться от статуса иностранного агента.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ