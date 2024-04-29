Мама Петра Чернышева раскрыла, правдив ли главный слух о Заворотнюк

Мать фигуриста Петра Чернышева ранее высказалась об отношениях ее сына с Анастасией Заворотнюк.

Ради своей возлюбленной он уехал из США. Изначально свои отношения актриса и фигурист скрывали, пишет popcake.tv. Но в СМИ уже писали, что они обручены.

Произошло ли это на самом деле в тот период, высказывалась в интервью «КП» и мать Петра Чернышева

«Петю я об этом спросила, он сказал: «Мама, ты бы первая узнала, если б это было так». Они не торопятся. Но, думаю, серьезные планы. Петя вообще серьезный человек, он хочет семью. Возраст уже. С детьми Анастасии у него полный контакт», — отметила мать именитого фигуриста.

Она тогда намекнула, что будущая невестка ей понравилась.

Спустя время Анастасия и Петр поженились, а потом у них родилась дочь. Но насладиться семейной жизнью долго сполна они не успели, так как у Анастасии выявили глиобластому и вот уже несколько лет она борется с онкологией.