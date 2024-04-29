Певица Успенская назвала композицию Пугачевой «Балалайка» дурной

Любовь Успенская выразила свое крайне негативное отношение к композиции «Балалайка« Аллы Пугачевой в телешоу »Три аккорда». Песню исполнила Mia Boyka, а Успенская отметила очаровательное исполнение, хотя и назвала саму композицию дурной. Она также отметила, что Mia сделала из нее конфетку.

Песня была характерной для своего времени

Мнение Успенской поддержал Михаил Шуфутинский. Он отметил, что песня была характерной для своего времени и могла «проканать».

Примадонна, напомним, недавно выпустила новый альбом под названием «P.S.», включающий в себя 20 песен с ее юбилейного концерта в 2019 году. Также артистка, котрой исполнилось 75 лет, опубликовала новую песню впервые за последние 5 лет.