Татьяна Анциферова призналась, что живет на скромную пенсию в 24 тыс. рублей

Татьяна Анциферова раскрыла в беседе с журналистами, что ее ежемесячная пенсия составляет около 24,8 тыс. рублей.

Артистка отказывается выступать на частных мероприятиях и корпоративах

В интервью для «Московского комсомольца» она рассказала, что отказывается выступать на частных мероприятиях и корпоративах, утверждая, что каждый артист должен знать, когда подходящее время для демонстрации своих талантов. Анциферова также выразила свое отношение к тому, что некоторые ее коллеги, потерявшие популярность в стране, продолжают выступать на сцене, назвав такую ситуацию «смешной и грустной».