Только вышла из душа: Галкин опубликовал фото Пугачевой в белом полотенце

Шоумен Максим Галкин* поделился на своей странице в социальной сети свежей фотографией Аллы Пугачевой.

Выглядит Примадонна довольно свежо и привлекательно

На снимке видно, что выглядит Примадонна довольно свежо и привлекательно, позируя в розовом халате с белым полотенцем на голове, будто бы только что вышла из душа. 75-летняя певица, хоть и изображает непосредственность, успела подчеркнуть свои черты лица удачным макияжем. Она предстала со стрелками на глазах, румянами и помадой на губах. На задумчивом взгляде Аллы Борисовны, перекрестившей руки на груди, отразилась ее неповторимая харизма, пишет News.ru, ссылась на мнения поклонников.