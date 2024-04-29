Актер Алексей Барабаш раскрыл правду, почему не общается с дочерью

Алексей Барабаш признался в студии программы «Звезды сошлись», что сейчас живет с третьей женой Юлией, от которой у него есть сын.

Сын не хотел, чтобы отец вернулся в семью

Несмотря на то, что они были в разводе 7 лет, они внезапно почувствовали влечение друг к другу. Однако сын, которому сейчас 13 лет, не хотел, чтобы отец вернулся в семью, и даже испытывает к нему неприязнь, что актер связывает с детской ревностью.

Барабаш женился пять раз и завел троих детей. Он не общается со своей единственной дочерью, так как считает, что отчим заменил ей родного отца, надеясь, что в будущем она сама захочет установить с ним связь, пишет Вокруг ТВ.