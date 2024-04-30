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Пьеха рассказал о стыдной ситуации на «Фабрике звезд» и об обмане

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Пьеха рассказал о стыдной ситуации на «Фабрике звезд» и об обмане
Знаменитости
Источник фото: @staspyekha.fp

Стас Пьеха вспомнил, как его заставили надеть красные стринги на «Фабрике звезд» в 2004 году, несмотря на протесты. Он рассказал, что почти начал драку, отказываясь от такого откровенного наряда, но сменил решение, увидев, что другой участник, то есть Доминик Джокер, согласился. Также он добавил, что некоторые фотосессии на проекте были чересчур вызывающими.

Вспоминая другие трудности на телешоу, артист упомянул о драках и конфликтах с Тимати, созданных для привлечения внимания телезрителей. Однажды эта постановочная драка едва не вышла из-под контроля, когда друзья рэпера напали на него в «Останкино».

Стас признал важность «Фабрики звезд» для карьеры

Несмотря на все трудности, Стас признал важность «Фабрики звезд» для карьеры. Он даже поддержал Александра Круга на «Новой Фабрике звезд», исполнив «Одну звезду», ставшую популярной после проекта. Круг отмечал, что для него важен новый опыт, несмотря на свою приверженность шансону.

Информационное агентство «Informing»

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