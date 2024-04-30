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Чертова дюжина: выяснилось, как принц Уильям и Кейт Миддлтон отмечают 13-ю годовщину свадьбы

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Чертова дюжина: выяснилось, как принц Уильям и Кейт Миддлтон отмечают 13-ю годовщину свадьбы
Знаменитости
Источник фото: @kate_middleton_fan_russia

Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году была событием, на которое весь мир смотрел с волнением. Пара познакомилась еще в университете и, несмотря на противоречия, решила быть вместе. Их брак, хоть и вызывал сомнения у некоторых, оказался довольно прочным. 

13 лет спустя супруги отмечают годовщину брака, разместив трогательное черно-белое фото со свадьбы. Несмотря на выбор черно-белой фотографии, поклонники выразили свои пожелания счастья и долгих лет совместной жизни. 

Некоторые из поклонников напугались и предположили самое плохое: «Черно-белое фото — это дурной знак!»; «Странно, думал, что праздничный снимок выглядит иначе».

Однако только время покажет, какие испытания им придется пройти вместе.

Информационное агентство «Informing»

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