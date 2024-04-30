Филипп Киркоров заявил, что Алла Пугачева вернется в Россию

Филипп Киркоров раскрыл, что прекратил общение с Аллой Пугачевой с 2019 года из-за конфликта, возникшего на его дне рождения 5 лет назад. По словам эстрадного певца, вечеринка принесла неожиданный поворот, когда Примадонна приехала со своим молодым супругом.

После инцидента они больше не поддерживали связь, даже несмотря на несколько попыток связаться с ней, артистка не отвечала на звонки. Киркоров таже утверждает, что конфликт с Аллой Борисовной вызвал именно Галкин*.

Вернется на Родину

Обсуждая уход бывшей за границу, он выразил уверенность в том, что Пугачева не сможет долго оставаться вдали от России и рано или поздно вернется на Родину, поскольку, по его мнению, она не может жить без РФ, в душе помнит о прекрасных моментах, которые они пережили.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ