Сын актрисы Зои Зелинской рассказал о причинах и обстоятельствах смерти матери

Сергей Леднев, сын прославленной актрисы Зои Зелинской, сообщил о причинах смерти своей матери. Актриса, по его словам, скончалась от инсульта утром 29 апреля 2024 года, находясь на 95-м году жизни. Он отметил, что Зою Николаевну доставили в реанимационное отделение в Центральной клинической больнице, однако медицинские усилия не принесли успеха.

Зелинская известна своими яркими ролями в фильмах и театральных постановках, таких как «Карнавальная ночь», «На углу у Патриарших» и «Кабачок 13 стульев». Весь ее творческий путь она прошла в Театре Сатиры, начиная с 1954 года.

Прощание с заслуженной артисткой запланировано на 1 мая. Похоронят ее на Троекуровском кладбище, а отпевание состоится в переделкинской церкви, пишет АиФ.