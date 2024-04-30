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Сын актрисы Зои Зелинской рассказал о причинах и обстоятельствах смерти матери

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Сын актрисы Зои Зелинской рассказал о причинах и обстоятельствах смерти матери
Знаменитости
Источник фото: @satiretheatre

Сергей Леднев, сын прославленной актрисы Зои Зелинской, сообщил о причинах смерти своей матери. Актриса, по его словам, скончалась от инсульта утром 29 апреля 2024 года, находясь на 95-м году жизни. Он отметил, что Зою Николаевну доставили в реанимационное отделение в Центральной клинической больнице, однако медицинские усилия не принесли успеха. 

Зелинская известна своими яркими ролями в фильмах и театральных постановках, таких как «Карнавальная ночь», «На углу у Патриарших» и «Кабачок 13 стульев». Весь ее творческий путь она прошла в Театре Сатиры, начиная с 1954 года.

Прощание с заслуженной артисткой запланировано на 1 мая. Похоронят ее на Троекуровском кладбище, а отпевание состоится в переделкинской церкви, пишет АиФ.

Информационное агентство «Informing»

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