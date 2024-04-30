Филипп Киркоров на шоу «Маска» злобно пошутил в адрес гостевого участника

В 11-м эпизоде «Маски» на канале НТВ Филипп Киркоров вызвал негодование своим комментарием. Второй полуфинал требовал, чтобы «гостевые» маски раскрыли свою личность после выступления. Когда речь зашла о маске Кота, поп-король высказал предположение, что это может быть Егор Крид, в то время другие члены жюри упомянули Марка Тишмана.

Артист извинился перед Рубальской

Шутка Киркорова о том, что под маской Барби может скрываться «карлица», вызвала разногласия, заставив артиста извиниться перед Ларисой Рубальской. В конечном итоге, из проекта была исключена Матрешка.

Многие пользователи Сети Киркорова критикуют за его комментарии, особенно за шутку о низком росте Рубальской, однако вскоре он принес извинения за это.