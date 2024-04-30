Обнаружена связь между советскими фильмами «Служебный роман» и «Бриллиантовая рука»

Два знаменитых фильма советского кино, а именно «Служебный роман» и «Бриллиантовая рука», оказались связаны между собой одним интересным моментом. Хотя создатели картин не имели прямых связей, обе ленты внесли вклад в кинематограф, надолго запомнились зрителям.

В кадре появляется одна и та же бронзовая статуэтка лошади, добавляя загадочности и колорита этим фильмам. В «Бриллиантовой руке», к примеру, на монумент обращает внимание герой Юрия Никулина Семен Горбунков, в то же время как в «Служебный роман» тяжелую лошадь приходится тащить Анатолию Новосельцеву. Этот интересный факт привлекает внимание зрителей и добавляет особый шарм киноклассикам.